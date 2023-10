Fascinant week-end – Visite insolite de l’atelier du viti-sculpteur à Villiers-sur-Loir 19 Rue du Coudray Villiers-sur-Loir, 21 octobre 2023, Villiers-sur-Loir.

Villiers-sur-Loir,Loir-et-Cher

Découvrez le Fascinant week-end. On vous invite à découvrir nos vignobles le temps d’un week-end exceptionnel ! Rendez-vous en Vallée du Loir pour la 10ème édition de ce « Fascinant week-end »..

Samedi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

19 Rue du Coudray

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Discover the Fascinating weekend. We invite you to discover our vineyards during an exceptional weekend! Come to the Loir Valley for the 10th edition of this « Fascinating weekend ».

Descubra un fin de semana fascinante. Le invitamos a descubrir nuestros viñedos durante un fin de semana excepcional Venga al Vallée du Loir para la 10ª edición de este « Fin de semana fascinante ».

Entdecken Sie das Faszinierende Wochenende! Wir laden Sie ein, unsere Weinberge an einem außergewöhnlichen Wochenende zu entdecken! Treffen Sie sich im Vallée du Loir zur 10. Ausgabe dieses « Faszinierenden Wochenendes ».

