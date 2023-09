Vide Grenier 19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne, 8 octobre 2023, Neuwiller-lès-Saverne.

Neuwiller-lès-Saverne,Bas-Rhin

Participez au traditionnel vide-greniers organisé au centre Ethic Etapes – La Vie en Vert et venez dénicher la bonne affaire ! Profitez en plus des délicieuses moules frites qui vous attendent pour le déjeuner..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

19 Rue du Cerf

Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est



Take part in the traditional garage sale organized at the Ethic Etapes – La Vie en Vert center and come and find a bargain! Plus enjoy delicious mussels and French fries for lunch.

Participe en la tradicional venta de garaje organizada en el centro Ethic Etapes – La Vie en Vert y venga a buscar una ganga También podrás disfrutar de unos deliciosos mejillones con patatas fritas para comer.

Nehmen Sie am traditionellen Flohmarkt teil, der im Zentrum Ethic Etapes – La Vie en Vert organisiert wird, und finden Sie Ihr Schnäppchen! Genießen Sie außerdem die leckeren Moules frites, die zum Mittagessen auf Sie warten.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre