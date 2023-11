Frau Holle / Dame hiver 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence, 20 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Cinéma jeune public en VOSTFR, 2008.

Après avoir découvert ce conte dans les deux langues, vous visionnez ce beau film hivernal. La projection sera suivie par un goûter..

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Young Audience Film, 2008.

After discovering this tale in both languages, you can watch this beautiful winter film. The screening will be followed by a snack.

Película para público joven en VOSTFR, 2008.

Después de descubrir este cuento en los dos idiomas, vea esta hermosa película de invierno. La proyección irá seguida de un aperitivo.

Kommt zur Kinovorstellung für junges Publikum von „Frau Holle“ (VOSTFR, 2008).

Nachdem wir dieses Märchen in beiden Sprachen vorgelesen bekommen, sehen wir eine schöne Verfilmung dieses Märchen an. Im Anschluss an die Vorführung gibt es einen kleinen Imbiss.

