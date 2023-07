Concours de création de conte 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence, 16 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un concours de création de conte avec un des personnages des Frères Grimm en 2023, pour les enfants de 8 à 12 ans.. Enfants

2023-10-16 09:00:00 fin : 2023-10-31 17:30:00. .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A storytelling competition featuring one of the Brothers Grimm characters in 2023, for children aged 8 to 12.

Un concurso para crear un cuento utilizando uno de los personajes de los Hermanos Grimm en 2023, para niños de 8 a 12 años.

Ein Wettbewerb für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, bei dem ein Märchen mit einer der Figuren der Brüder Grimm im Jahr 2023 erarbeitet werden soll.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence