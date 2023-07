Les contes de Grimm 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence, 16 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une exposition pour (re)découvrir les contes de Grimm : Hansel et Gretel, le Petit Chaperon rouge, la Belle au bois dormant… De nombreux contes de Grimm sont profondément ancrés dans la culture allemande..

2023-10-16 fin : 2023-11-10 . .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exhibition to (re)discover Grimm’s fairy tales: Hansel and Gretel, Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty? Many of Grimm’s fairy tales are deeply rooted in German culture.

Una exposición para (re)descubrir los cuentos de Grimm: Hansel y Gretel, Caperucita Roja, la Bella Durmiente.. Muchos de los cuentos de Grimm están profundamente arraigados en la cultura alemana.

Eine Ausstellung zur (Wieder-)Entdeckung der Grimmschen Märchen: Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Dornröschen? Viele der Grimmschen Märchen sind tief in der deutschen Kultur verwurzelt.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence