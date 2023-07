Apéro globe-trotter: Brême 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrir le Land de Brême à travers une présentation, un échange, un quizz avec des lots à gagner et un buffet de spécialités locales au Centre Franco-Allemand..

2023-10-11 18:30:00 fin : 2023-10-11 20:00:00. .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Land of Bremen through a presentation, an exchange, a quiz with prizes to be won and a buffet of local specialities at the Centre Franco-Allemand.

Descubra el Land de Bremen a través de una presentación, un debate, un concurso con premios y un bufé de especialidades locales en el Centre Franco-Allemand.

Entdecken Sie das Land Bremen durch eine Präsentation, einen Austausch, ein Quiz mit Preisen und ein Buffet mit lokalen Spezialitäten im Centre Franco-Allemand.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence