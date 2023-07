Spectacle de clowns allemand – Clowns im Dienst 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les clowns im Dienst de Tübingen qui interviennent dans les hôpitaux et les maisons de retraite font un spectacle franco-allemand. Enfants

2023-10-04 15:30:00 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

19 Rue Du Cancel Centre Franco-Allemand de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tübingen’s im Dienst clowns, who work in hospitals and nursing homes, put on a Franco-German show

Los payasos im Dienst de Tubinga, que trabajan en hospitales y residencias de ancianos, presentan un espectáculo franco-alemán

Die Clowns im Dienst aus Tübingen, die in Krankenhäusern und Altenheimen eingesetzt werden, führen eine deutsch-französische Show auf

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence