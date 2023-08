« Dieu, que ces mortels sont amusants » 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay, 10 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Théâtre d’objets par la Cie du Mayapo d’après des nouvelles de Anton Tchekhov

Tout public

« On doit me lire comme un gourmet mange des bécasses. » (Tchekhov)

Eh bien ! Régalons nous des nouvelles de ce grand auteur satirique,.

2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 20:45:00. EUR.

19, rue du Bessat Théâtre du Mayapo

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Object theater by Cie du Mayapo based on short stories by Anton Chekhov

All audiences

« I should be read like a gourmet eats woodcock (Chekhov)

Well, well, well! Let’s enjoy the short stories of this great satirist,

Teatro de objetos de la Cie du Mayapo basado en cuentos de Antón Chéjov

Para todos los públicos

« Hay que leerme como un gourmet come becadas » (Chéjov)

Pues bien Disfrutemos de los cuentos de este gran escritor satírico,

Objekttheater von der Cie du Mayapo nach Kurzgeschichten von Anton Tschechow

Für alle Altersgruppen

« Man muss mich lesen, wie ein Feinschmecker Schnepfen isst. » (Tschechow)

Na dann! Lassen Sie uns die Kurzgeschichten dieses großen satirischen Autors genießen,

Mise à jour le 2023-08-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay