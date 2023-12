Diner Spécial Années 80s au son de vos vinyles préférés 19 rue du 13 aout 1944 Tourouvre au Perche, 9 mars 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Venez passer une soirée Spéciale Années 80 à la Maison d’À Côté ! Vous pourrez entonner les mélodies de vos tubes préférés tout en vous régalant d’un bon repas concocté par Pascal. Une platine et des disques 45 tours seront à disposition pour que chacun puisse jouer le disque de son choix. Les chanteurs stagiaires du stage Spécial 80’s organisé par les Arts Perchés seront là pour donner le ton. N’hésitez pas à amener vos propres disques 80’s et à ressortir votre blouson à épaulettes et vos lunettes noires..

19 rue du 13 aout 1944 Restaurant « La Maison d’à côté » – Hôtel de France

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



