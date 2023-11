Kartel 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 28 mars 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le groupe Kartel est composé de quatre artistes : Denis Barthe à la batterie, batteur de The Hyènes et de Noir Désir; Olivier Mathios à la basse, lui aussi membre de The Hyènes; Cyril Laporte à la guitare, responsable pédagogique de la Rock School CaféMusic’ à la ville et enfin Jérôme Lansalot à la guitare et au chant..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Kartel group is made up of four artists: Denis Barthe on drums, drummer with The Hyènes and Noir Désir; Olivier Mathios on bass, also a member of The Hyènes; Cyril Laporte on guitar, head teacher at the local Rock School CaféMusic? and Jérôme Lansalot on guitar and vocals.

El grupo Kartel está formado por cuatro artistas: Denis Barthe a la batería, batería de The Hyènes y Noir Désir; Olivier Mathios al bajo, también miembro de The Hyènes; Cyril Laporte a la guitarra, profesor titular de la escuela local de rock CaféMusic? y Jérôme Lansalot a la guitarra y la voz.

Die Gruppe Kartel besteht aus vier Künstlern: Denis Barthe am Schlagzeug, Schlagzeuger von The Hyènes und Noir Désir; Olivier Mathios am Bass, ebenfalls Mitglied von The Hyènes; Cyril Laporte an der Gitarre, pädagogischer Leiter der Rock School CaféMusic? in der Stadt, und schließlich Jérôme Lansalot an der Gitarre und am Gesang.

