Maurice 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 14 mars 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Au carrefour de la chanson française acoustique et de la musique électronique. Energique sur scène mais aussi poétique par les textes, Maurice navigue entre électro festive, hip-hop, rock et chanson..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the crossroads of acoustic French chanson and electronic music. Energetic on stage but also poetic in his lyrics, Maurice navigates between festive electro, hip-hop, rock and chanson.

En la encrucijada de la chanson acústica francesa y la música electrónica. Enérgico en el escenario pero también poético en sus letras, Maurice navega entre el electro festivo, el hip-hop, el rock y la chanson.

An der Schnittstelle zwischen akustischem französischem Chanson und elektronischer Musik. Energisch auf der Bühne, aber auch poetisch in den Texten, navigiert Maurice zwischen festlichem Elektro, Hip-Hop, Rock und Chanson.

