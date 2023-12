Maurice 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 14 mars 2024, Anglet.

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Au carrefour de la chanson française acoustique et de la musique électronique. Energique sur scène mais aussi poétique par les textes, Maurice navigue entre électro festive, hip-hop, rock et chanson..

Au carrefour de la chanson française acoustique et de la musique électronique. Energique sur scène mais aussi poétique par les textes, Maurice navigue entre électro festive, hip-hop, rock et chanson.

Au carrefour de la chanson française acoustique et de la musique électronique. Energique sur scène mais aussi poétique par les textes, Maurice navigue entre électro festive, hip-hop, rock et chanson.

EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Anglet