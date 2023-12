Mäirü 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 3 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Imaginez un très ancien conte oublié, une odyssée en forme de voyage initiatique au cours de laquelle les six protagonistes, en quête d’une entité mythique, vont peu à peu prendre conscience du but réel de leur périple : la fusion vers un être unique qui n’est autre que celui qu’ils cherchaient, le Mäirü..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Imagine a long-forgotten tale, an odyssey in the form of a voyage of initiation in which the six protagonists, in search of a mythical entity, gradually come to realize the real purpose of their journey: fusion with a unique being that is none other than the one they have been seeking, the Mäirü.

Imagínese un cuento olvidado hace mucho tiempo, una odisea en forma de viaje iniciático en el que los seis protagonistas, en busca de una entidad mítica, se dan cuenta poco a poco del verdadero propósito de su viaje: fundirse con un ser único que no es otro que el que buscaban, el Mäirü.

Stellen Sie sich ein uraltes, vergessenes Märchen vor, eine Odyssee in Form einer Initiationsreise, in deren Verlauf die sechs Protagonisten auf der Suche nach einem mythischen Wesen nach und nach das wahre Ziel ihrer Reise erkennen: die Verschmelzung zu einem einzigen Wesen, das niemand anderes ist als das, was sie gesucht haben, der Mäirü.

