Franck & Damien 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 1 février 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Franck & Damien ont fait connaissance il y a cinq ans sur une route bordelaise, d’où ils sont originaires. Rencontre insolite entre un auto-stoppeur et un conducteur, tous deux accompagnés de leurs instruments..

2024-02-01 fin : 2024-02-01 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Franck & Damien met five years ago on a road in their native Bordeaux. An unusual encounter between a hitchhiker and a driver, both accompanied by their instruments.

Franck & Damien se conocieron hace cinco años en una carretera de su Burdeos natal. Un encuentro insólito entre un autoestopista y un conductor, ambos acompañados por sus instrumentos.

Franck & Damien lernten sich vor fünf Jahren auf einer Straße in Bordeaux kennen, wo sie ursprünglich herkommen. Eine ungewöhnliche Begegnung zwischen einem Anhalter und einem Fahrer, die beide von ihren Instrumenten begleitet werden.

