Bertille, 25 janvier 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Si c’était la bande annonce d’un film, ce serait au début de l’après midi. Intérieur, jour. Une lumière bleutée envahit le salon. Sur le canapé, de dos, une jeune femme. Gros plan sur sa joue, une larme coule. Avant d’atteindre le menton, l’eau a séché. Seule une légère trace reste sur sa peau, comme en filigrane, invisible si ce n’est au soleil..

2024-01-25

19 rue des Quatre Cantons

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques



If this were a movie trailer, it would be early afternoon. Interior, daylight. A bluish light fills the living room. On the sofa, from behind, a young woman. Close-up on her cheek, a tear trickles down. Before it reaches her chin, the water has dried. Only a faint trace remains on her skin, like a watermark, invisible except in the sunlight.

Si esto fuera el trailer de una película, sería a primera hora de la tarde. Dentro, es de día. Una luz azulada llena el salón. En el sofá, de espaldas, una mujer joven. Un primer plano de su mejilla, una lágrima cayendo. Antes de llegar a la barbilla, el agua se ha secado. Sólo queda un leve rastro en su piel, como una marca de agua, invisible salvo a la luz del sol.

Wenn dies der Trailer eines Films wäre, dann wäre es am frühen Nachmittag. Innen, bei Tag. Ein bläuliches Licht durchflutet das Wohnzimmer. Auf dem Sofa sitzt eine junge Frau von hinten. Nahaufnahme ihrer Wange, eine Träne läuft. Bevor sie das Kinn erreicht, ist das Wasser getrocknet. Nur eine leichte Spur bleibt auf ihrer Haut zurück, wie ein Filigran, unsichtbar, außer in der Sonne.

