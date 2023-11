Kaligramme 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 18 janvier 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Au croisement des musiques nomades et de la chanson française, Kaligramme se nourrit de multiples sources d’inspirations..

2024-01-18 fin : 2024-01-18 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the crossroads of nomadic music and French chanson, Kaligramme draws on multiple sources of inspiration.

En la encrucijada de la música nómada y la chanson francesa, Kaligramme recurre a múltiples fuentes de inspiración.

An der Schnittstelle zwischen nomadischer Musik und französischem Chanson nährt sich Kaligramme aus zahlreichen Inspirationsquellen.

