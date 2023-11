Menni Jab 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 11 janvier 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Menni Jab est un rappeur et chanteur qui se démarque sur la scène musicale par sa voix authentique et ses paroles profondes. Dans ses morceaux, il aborde avec sincérité le monde qui l’entoure et exprime sa perplexité face à la complexité de la vie contemporaine..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Menni Jab is a rapper and singer who stands out on the music scene for his authentic voice and profound lyrics. In his songs, he takes a sincere look at the world around him and expresses his perplexity about the complexity of contemporary life.

Menni Jab es un rapero y cantante que destaca en la escena musical por su voz auténtica y sus letras profundas. En sus canciones trata con sinceridad el mundo que le rodea y expresa su perplejidad ante la complejidad de la vida contemporánea.

Menni Jab ist ein Rapper und Sänger, der sich in der Musikszene durch seine authentische Stimme und seine tiefgründigen Texte auszeichnet. In seinen Songs setzt er sich aufrichtig mit der Welt um ihn herum auseinander und drückt seine Verwirrung über die Komplexität des modernen Lebens aus.

