PVC 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 21 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

« PVC que du tube », à travers ses mélanges de folk/métal – hip hop / musette, vous propose des compositions originales, avec le meilleur de la trompette, de la guitare et de l’accordéon, réunis autour de l’amitié et du partage. Ils mettront le feu sur scène, tant les performances acoustiques sont maîtrisées et sans filet..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« PVC que du tube », with its mix of folk/metal ? hip hop / musette, offers original compositions, with the best of trumpet, guitar and accordion, united around friendship and sharing. They’re sure to set the stage on fire, as their acoustic performances are masterful and unaffected.

« PVC que du tube », con su mezcla de folk/metal ? hip hop / musette, ofrece composiciones originales, con lo mejor de la trompeta, la guitarra y el acordeón, unidos en torno a la amistad y el compartir. Incendiarán el escenario con sus interpretaciones acústicas, magistrales y sin complejos.

« PVC que du tube » bietet mit seinen Mischungen aus Folk/Metal, Hip Hop und Musette Originalkompositionen mit dem Besten aus Trompete, Gitarre und Akkordeon, die sich um Freundschaft und Teilen versammeln. Sie werden auf der Bühne ein Feuer entfachen, denn die akustischen Darbietungen sind so meisterhaft und ohne Netz.

