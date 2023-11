Atelier de Musicothérapie « Parents-Enfants » 19 rue des Quatre Cantons Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Atelier de Musicothérapie « Parents-Enfants » 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 2 décembre 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Atelier « Parents-Enfants » (âgés de 1 à 5 ans) animé par Cécile Garcia – Musicothérapeute certifiée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Domaine de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parents-Children » workshop (ages 1 to 5) led by Cécile Garcia – Certified Music Therapist. Taller « Padres e hijos » (de 1 a 5 años) dirigido por Cécile Garcia – Musicoterapeuta titulada. Workshop « Eltern-Kinder » (im Alter von 1 bis 5 Jahren), geleitet von Cécile Garcia – zertifizierte Musiktherapeutin. Mise à jour le 2023-11-16 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 19 rue des Quatre Cantons Adresse 19 rue des Quatre Cantons Domaine de Baroja Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 19 rue des Quatre Cantons Anglet latitude longitude 43.4833192;-1.5183585

19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/