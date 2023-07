Tarah Who ? 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 23 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

De ses débuts en mode Do It Yourself, parfois dans des garages, à de prestigieux festivals européens (Hellfest, Motorcycle Festival, etc.) ou encore en support européen de Life of Agony, Prong et Madball !, Tarah Who ?, franco-américaine basée aux États-Unis, fait headbanger avec son rock grunge punk..

2023-11-23

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From her beginnings in Do It Yourself mode, sometimes in garages, to prestigious European festivals (Hellfest, Motorcycle Festival, etc.) and European support for Life of Agony, Prong and Madball! the US-based French-American Tarah Who? gets people headbanging with her grunge punk rock.

Desde sus comienzos en modo Do It Yourself, a veces en garajes, hasta prestigiosos festivales europeos (Hellfest, Motorcycle Festival, etc.) y telonera europea de Life of Agony, Prong y Madball! la franco-americana afincada en Estados Unidos Tarah Who? ha conseguido que la gente haga headbanging con su punk rock grunge.

Von ihren Anfängen im Do It Yourself-Modus, manchmal in Garagen, bis hin zu prestigeträchtigen europäischen Festivals (Hellfest, Motorcycle Festival, etc.) oder als europäischer Support von Life of Agony, Prong und Madball! bringt die in den USA lebende französisch-amerikanische Tarah Who? mit ihrem Grunge-Punk-Rock die Leute zum Headbangen.

