Les Matinées Histoires « Histoires d’en rire » par le Chant des Histoires 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 18 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Une matinée de contes et histoires pour les enfants..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

19 rue des Quatre Cantons Domaine de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A morning of tales and stories for children.

Una mañana de cuentos e historias para niños.

Ein Vormittag mit Märchen und Geschichten für Kinder.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Anglet