Le Bal chaloupé 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 16 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le Bal Chaloupé, c’est avant tout une envie féroce de faire danser, chanter, trémousser, gigoter et de communier pendant des heures avec le public en transe..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Bal Chaloupé is above all a ferocious desire to get people dancing, singing, wiggling and wiggling, and to commune for hours with the audience in a trance.

Bal Chaloupé es ante todo un deseo feroz de hacer bailar, cantar, contonearse y contonearse a la gente, y de comulgar con el público en trance durante horas y horas.

Der Bal Chaloupé ist vor allem ein wilder Wunsch, das Publikum stundenlang in Trance zu tanzen, zu singen, zu zappeln und zu zappeln und mit ihm zu kommunizieren.

