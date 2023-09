Vénus VNR 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 16 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le duo de pop Venus VNR, fondé par un ex-Therapie Taxi, a été découvert puis signé par le label de Stupeflip en 2019..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pop duo Venus VNR, founded by an ex-Therapie Taxi, was discovered and then signed by Stupeflip’s label in 2019.

El dúo pop Venus VNR, fundado por un ex-Therapie Taxi, fue descubierto y luego fichado por el sello de Stupeflip en 2019.

Das Popduo Venus VNR, das von einem Ex-Therapie Taxi gegründet wurde, wurde entdeckt und 2019 vom Label von Stupeflip unter Vertrag genommen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Anglet