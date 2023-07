Kebous 5.0 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 26 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Kebous, chanteur et cofondateur des Hurlements d’Léo (Télégram / Tan2em), Landais d’origine, fête ses 50 ans en chanson en revenant sur 25 années de carrière..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Kebous, singer and co-founder of Les Hurlements d?Léo (Télégram / Tan2em), originally from the Landes region of France, celebrates 50 years in song with a review of his 25-year career.

Kebous, cantante y cofundador de Les Hurlements d’Léo (Télégram / Tan2em), y originario de la región francesa de Las Landas, celebra sus 50 años cantando con un repaso a sus 25 años de carrera.

Kebous, Sänger und Mitbegründer der Hurlements d?Léo (Télégram / Tan2em) und gebürtiger Landese, feiert seinen 50. Geburtstag mit einem Chanson und blickt auf 25 Jahre Karriere zurück.

