Ni miaulant, ni rugissant, Eddy La Gooyatsh est le carrefour de ses influences. Des Beatles à Chet Baker en passant par la musique surf, cubaine ou hawaïenne, cette voix qu’il pensait être un brin n’est pas à mettre au filet, bien au contraire..

Neither mewing nor roaring, Eddy La Gooyatsh is the crossroads of his influences. From the Beatles to Chet Baker, via surf, Cuban and Hawaiian music, this voice, which he thought was a bit of a wisp, is not to be dismissed – quite the contrary.

Ni maullido ni rugido, Eddy La Gooyatsh es la encrucijada de sus influencias. De los Beatles a Chet Baker, pasando por el surf, la música cubana y la hawaiana, esta voz que creía un poco bamboleante no es para despreciarla, sino todo lo contrario.

Weder miauend noch brüllend, ist Eddy La Gooyatsh die Kreuzung seiner Einflüsse. Von den Beatles über Chet Baker bis hin zu Surf-, kubanischer oder hawaiianischer Musik – diese Stimme, von der er dachte, sie sei nur ein Brünnchen, gehört nicht ins Netz, ganz im Gegenteil.

