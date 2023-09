Pourquoi est-il si difficile de parler avec un philosophe ? 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 3 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Conférence donnée par Charles Austin, licencié en philosophie, traducteur, éditeur du livre Abécédaire de Jean Sulivan paru chez Gallimard en 2010 et Salvador Castilla, agriculteur et philosophe, proposée par Christophe Lamoure..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference given by Charles Austin, graduate in philosophy, translator and editor of Jean Sulivan’s Abécédaire published by Gallimard in 2010, and Salvador Castilla, farmer and philosopher, proposed by Christophe Lamoure.

Charla a cargo de Charles Austin, licenciado en filosofía, traductor y editor de Abécédaire de Jean Sulivan, publicado por Gallimard en 2010, y Salvador Castilla, agricultor y filósofo, propuesta por Christophe Lamoure.

Vortrag von Charles Austin, Bachelor of Arts in Philosophie, Übersetzer, Herausgeber des Buches Abécédaire von Jean Sulivan, das 2010 bei Gallimard erschienen ist, und Salvador Castilla, Landwirt und Philosoph, vorgeschlagen von Christophe Lamoure.

