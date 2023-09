Cinéclub allemand 19 rue des Quatre Cantons Anglet, 2 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Projection du film « Die Goldfische » (Les poissons rouges) en VO sous-titrée en français..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . EUR.

19 rue des Quatre Cantons Ecuries de Baroja

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film « Die Goldfische » (The Goldfish) in OV with French subtitles.

Proyección de la película « Die Goldfische » (El pez dorado) en VO con subtítulos en francés.

Vorführung des Films « Die Goldfische » (Les poissons rouges) in OV mit französischen Untertiteln.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Anglet