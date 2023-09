Concert de l’ensemble Le Masque 19 rue des juifs Bergheim, 24 septembre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

L’ensemble de musique baroque Le Masque vous propose un concert dans l’église autour d’Elisabeth Jacquet de la Guerre. Apres le concert, le domaine Gustave Lorentz vous accueille pour une dégustation..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . 0 EUR.

19 rue des juifs

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



The baroque music ensemble Le Masque presents a concert in the church by Elisabeth Jacquet de la Guerre. After the concert, Domaine Gustave Lorentz welcomes you for a wine tasting.

El conjunto de música barroca Le Masque ofrece un concierto en la iglesia a cargo de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Tras el concierto, la finca Gustave Lorentz le da la bienvenida para una degustación de vinos.

Das Barockensemble Le Masque veranstaltet in der Kirche ein Konzert mit Elisabeth Jacquet de la Guerre. Nach dem Konzert lädt Sie das Weingut Gustave Lorentz zu einer Weinprobe ein.

