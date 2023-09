Concert : Lidiop – Selecta Antwan & Balagan 19 Rue des Jardins Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Concert : Lidiop – Selecta Antwan & Balagan 19 Rue des Jardins Colmar, 7 octobre 2023, Colmar. Colmar,Haut-Rhin Le groupe de regga Alsacien invite l’artiste Sénégalais Lidiop (Afro Pop, Reggae, Soul) accompagné de Selecta Antwan – Terminal Sound..

19 Rue des Jardins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The Alsatian regga band invites Senegalese artist Lidiop (Afro Pop, Reggae, Soul) accompanied by Selecta Antwan – Terminal Sound. El grupo de regga alsaciano invita al artista senegalés Lidiop (Afro Pop, Reggae, Soul) acompañado por Selecta Antwan – Terminal Sound. Die elsässische Reggae-Band lädt den senegalesischen Künstler Lidiop (Afro Pop, Reggae, Soul) ein, der von Selecta Antwan – Terminal Sound begleitet wird.

