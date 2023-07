Seize neuvième – la soirée du clip musical 19 rue des Jardins Colmar, 12 août 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Une sélection d’une vingtaine de clips variés musicalement et visuellement sera diffusée durant cette soirée placée sous le signe de la découverte..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 23:00:00. 0 EUR.

19 rue des Jardins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



A selection of some twenty music videos, varied both musically and visually, will be shown during this evening of discovery.

Durante esta velada de descubrimiento se proyectará una selección de una veintena de vídeos musicales, variados tanto musical como visualmente.

Eine Auswahl von etwa 20 musikalisch und visuell vielfältigen Clips wird an diesem Abend, der im Zeichen der Entdeckung steht, gezeigt.

