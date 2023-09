EQUIDAYS – Présentation du tir à l’arc à cheval au poney club de Shet & Cie 19 rue des frères bigot Orbec, 25 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Shet & Cie, vous accueille à Orbec dans un cadre calme et boisé. Stéphanie, votre monitrice, est spécialisée dans l’accueil et l’apprentissage des enfants et particulièrement des tout-petits. Les enfants sont mis en confiance afin d’être autonomes rapidement. Les adultes sont les bienvenus lors de cours particuliers (découverte, débutants ou plus confirmés).

L’archerie équestre est la réunion de deux disciplines sportives traditionnelles : l’équitation et le tir à l’arc. La combinaison de ces deux sports provient de traditions asiatiques. L’objectif est de tirer dans un temps déterminé, des flèches en mouvement dans une ou plusieurs cibles en ligne droite ou sur un parcours de chasse vallonné, sur une piste encadrée. L’esthétisme du geste et la difficulté d’allier vitesse et précision en font tout le charme. La symbolique de l’arc et du cheval conjuguée, est très forte.

A l’occasion des Equidays, le poney club d’Orbec vous fait découvrir le Tir à l’Arc à Cheval, le mercredi 25 octobre entre 14h30 et 17h à Orbec..

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

19 rue des frères bigot Poney club Shet & Cie

Orbec 14290 Calvados Normandie



Shet & Cie, welcomes you to Orbec in a calm, wooded setting. Stéphanie, your instructor, specializes in welcoming and teaching children, especially toddlers. Children are given the confidence to become independent quickly. Adults are welcome for private lessons (discovery, beginners or more advanced).

Equestrian archery is the combination of two traditional sporting disciplines: horseback riding and archery. The combination of these two sports comes from Asian traditions. The aim is to shoot moving arrows at one or more targets in a straight line or on a hilly hunting course, within a set time. The aesthetics of the gesture and the difficulty of combining speed and precision are what make it so appealing. The symbolism of the bow and the horse is very strong.

On the occasion of the Equidays, the Orbec Pony Club invites you to discover archery on horseback, on Wednesday October 25 between 2.30pm and 5pm in Orbec.

Shet & Cie le da la bienvenida a Orbec en un entorno tranquilo y arbolado. Stéphanie, su monitora, está especializada en acoger y enseñar a los niños, especialmente a los más pequeños. Los niños adquieren rápidamente la confianza necesaria para ser autónomos. Los adultos son bienvenidos para clases particulares (descubrimiento, principiantes o más avanzados).

El tiro con arco ecuestre es una combinación de dos deportes tradicionales: la equitación y el tiro con arco. La combinación de estos dos deportes procede de las tradiciones asiáticas. El objetivo es disparar flechas en movimiento a una o varias dianas en línea recta o en un recorrido de caza accidentado en un tiempo determinado. La estética del gesto y la dificultad de combinar velocidad y precisión son lo que lo hacen tan encantador. El simbolismo del arco y el caballo es muy fuerte.

En el marco del festival Equidays, el Orbec Pony Club le dará la oportunidad de probar el tiro con arco a caballo el miércoles 25 de octubre, entre las 14h30 y las 17h00, en Orbec.

Shet & Cie, empfängt Sie in Orbec in einer ruhigen und bewaldeten Umgebung. Stéphanie, Ihre Betreuerin, ist auf die Betreuung und das Lernen von Kindern und insbesondere von Kleinkindern spezialisiert. Den Kindern wird Vertrauen entgegengebracht, damit sie schnell selbstständig werden. Erwachsene sind bei Einzelunterricht (Entdeckung, Anfänger oder Fortgeschrittene) herzlich willkommen.

Bogenschießen ist eine Kombination aus zwei traditionellen Sportarten: Reiten und Bogenschießen. Die Kombination dieser beiden Sportarten stammt aus asiatischen Traditionen. Ziel ist es, in einer vorgegebenen Zeit bewegte Pfeile in eine oder mehrere Zielscheiben in gerader Linie oder auf einem hügeligen Jagdparcours auf einer eingerahmten Strecke zu schießen. Die Ästhetik der Geste und die Schwierigkeit, Geschwindigkeit und Präzision miteinander zu verbinden, machen den Reiz dieser Sportart aus. Die Symbolik des Bogens und des Pferdes ist sehr stark.

Anlässlich der Equidays zeigt Ihnen der Ponyclub Orbec am Mittwoch, den 25. Oktober zwischen 14:30 und 17:00 Uhr in Orbec das Bogenschießen zu Pferd.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité