EQUIDAYS – Concours d’équifun au poney club Shet&Cie 19 rue des frères bigot Orbec, 23 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

L’Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Il s’agit de réaliser un parcours composé d’une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de franchissement de difficulté variable.

Le but de l’Equifun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités et de favoriser la préparation des poneys / chevaux en améliorant la qualité de leur dressage..

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

19 rue des frères bigot Poney club Shet & Cie

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Equifun is an event that is part of a fun educational project. The aim is to complete a course consisting of a succession of devices to be timed. These devices alternate maneuverability, jumping and skill, and include crossing options of varying difficulty.

The aim of Equifun is to develop the rider?s ability to control his or her mount by choosing the options that best suit his or her abilities, and to help prepare the ponies/horses by improving the quality of their training.

Equifun es un evento que forma parte de un divertido proyecto educativo. El objetivo es completar un recorrido compuesto por una serie de aparatos que hay que cronometrar. Estos dispositivos alternan el manejo, el salto y la habilidad e incluyen opciones de cruce de dificultad variable.

El objetivo de Equifun es desarrollar la capacidad del jinete para controlar su montura eligiendo las opciones que mejor se adapten a sus habilidades, y ayudar a preparar a los ponis/caballos mejorando la calidad de su entrenamiento.

Equifun ist ein Animationstest, der in ein spielpädagogisches Projekt eingebettet ist. Es geht darum, einen Parcours zu bewältigen, der aus einer Reihe von Geräten besteht, die auf Zeit absolviert werden müssen. Die Parcours bestehen aus einer Mischung aus Manövrierfähigkeit, Sprungkraft und Geschicklichkeit und beinhalten Überquerungsmöglichkeiten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.

Das Ziel von Equifun ist es, die Fähigkeit des Reiters zu fördern, sein Pferd zu beherrschen, indem er die Optionen wählt, die seinen Fähigkeiten am besten entsprechen, und die Vorbereitung der Ponys/Pferde durch die Verbesserung der Qualität ihrer Ausbildung zu fördern.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité