Richelieu « Une ville, des femmes » : Les rencontres féministes de la Teinturerie 19 Rue des Écluses Richelieu, 23 septembre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Le collectif Georgette Sand organise ses deuxièmes Rencontres féministes de la Teinturerie, à Richelieu. Fondé en 2013, le collectif s’attache à déconstruire les stéréotypes, renforcer la capacité d’émancipation des femmes et à améliorer leur visibilité dans l’espace public afin que, dès l’enfance..

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 . .

19 Rue des Écluses

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Georgette Sand collective is organizing its second Rencontres féministes de la Teinturerie, in Richelieu. Founded in 2013, the collective strives to deconstruct stereotypes, strengthen women?s capacity for emancipation and improve their visibility in the public space, so that, from childhood.

El colectivo Georgette Sand organiza sus segundos Rencontres féministes de la Teinturerie, en Richelieu. Fundado en 2013, el colectivo se compromete a deconstruir los estereotipos, reforzar la capacidad de emancipación de las mujeres y mejorar su visibilidad en la escena pública para que, desde la infancia.

Das Kollektiv Georgette Sand organisiert seine zweiten Feministischen Treffen in der Teinturerie in Richelieu. Das 2013 gegründete Kollektiv setzt sich für die Dekonstruktion von Stereotypen, die Stärkung der Emanzipationsfähigkeit von Frauen und die Verbesserung ihrer Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ein, damit von Kindesbeinen an.

Mise à jour le 2023-09-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme