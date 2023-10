Exposition à la galerie La Carrée: Lydie Prin 19 rue des Capucins Puy-l’Évêque, 20 octobre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Venez découvrir l’exposition de Lydie Prin à la galerie La Carrée. Peintures, huiles sur toile

Vernissage le 20 octobre à partir de 17h.

2023-10-20 17:00:00 fin : 2023-10-20 18:00:00. EUR.

19 rue des Capucins Galerie la Carrée

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Come and discover Lydie Prin’s exhibition at Galerie La Carrée. Paintings, oils on canvas

Opening October 20 from 5pm

Venga a descubrir la exposición de Lydie Prin en la galería La Carrée. Pinturas, óleos sobre lienzo

Inauguración el 20 de octubre a partir de las 17.00 h

Entdecken Sie die Ausstellung von Lydie Prin in der Galerie La Carrée. Gemälde, Öl auf Leinwand

Vernissage am 20. Oktober ab 17 Uhr

