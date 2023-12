clown : carte blanche aux chimeres 19 Rue des Augustins Bayonne, 1 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01

« Quartier kaléidoscope » (Carte blanche au Théâtre des Chimères)

Alfonsito se réveille avec l’envie d’aller acheter un petit pain ou deux. Pour réussir à satisfaire cette envie, il devra faire face à ses peurs multiples et extravagantes, faire semblant d’être comme les autres, comme les gens « normaux » et abandonner sa maison poussiéreuse et méticuleusement organisée. Il devra marcher rapidement dans la rue déserte en évitant les plaisanteries des copains, la mélancolie des balayeurs et la rencontre avec sa commère Magalita, la machiavélique. Et surtout, éviter l’explosion du muscle rouge à l’intérieur de sa poitrine au moment de recevoir son petit pain.

La Carte Blanche aux Chimères est un rendez-vous de qualité,en partenariat avec le Théâtre des Chimères..

19 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



