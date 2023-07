Solid’Air 19 rue Delille Nice, 11 juillet 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Solid’Air raconte les aventures d’un clown qui est amoureux de son parapluie… Un jour celui-ci ne s’ouvre plus, son amoureux le clown fait tout pour trouver une solution..

2023-07-11 14:00:00 fin : 2023-07-11 . EUR.

19 rue Delille Théâtre l’Alphabet

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Solid’Air tells the tale of a clown who is in love with his umbrella… One day it does not open, his lover the clown does everything to find a solution.

Solid Air cuenta la historia de un payaso enamorado de su paraguas? Un día, el paraguas no se abre y su amante el payaso hace todo lo posible por encontrar una solución.

Solid’Air erzählt die Abenteuer eines Clowns, der in seinen Regenschirm verliebt ist. Eines Tages lässt sich dieser nicht mehr öffnen, und sein verliebter Clown setzt alles daran, eine Lösung zu finden.

