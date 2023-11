COMPTOIR DE NOËL CONNEXION FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut, 27 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Le comptoir de Noël de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach vous propose de nombreux produits d’artisans locaux et mosellans, en majorité porteurs du label Qualité MOSL. Créations en cristal, en bois ou en métal, savons et baumes naturels aux huiles précieuses et essentielles, chocolat artisanal, biscuits, aromates, librairie/carterie, bougies naturelles délicatement parfumées… toutes ces merveilles et bien plus encore vous attendent dans notre petite échoppe. Nous proposons aussi quelques articles de souvenirs de notre secteur. Vous y trouverez également des bons cadeaux pour les ateliers de Envie de Bon Cueillette Sauvage (balades découverte, balades-apéros, ateliers découverte des plantes sauvages, ateliers créatifs…) et Herbaetum Conseil, praticienne en herboristerie (aromathérapie, phytothérapie, remèdes DIY…). Nous sommes aussi l’unique point de vente de la box de Noël Connexion Freyming-Merlebach, le super bon plan de vos sites de loisirs locaux, à offrir ou à s’offrir. La box contient, par personne, 1 billet de spectacle au Gouvy, 1 entrée au complexe nautique Aquagliss, 1 entrée au cinéma CGR et 1 entrée pour une activité de la Médiathèque. Le tout à un prix complètement imbattable.. Tout public

Jeudi 2023-11-27 09:00:00 fin : 2023-12-22 11:45:00. 0 EUR.

19 rue de Metz OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



The Christmas counter at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach offers a wide range of products from local and Moselle artisans, most of whom carry the MOSL Quality label. Crystal, wood and metal creations, natural soaps and balms with precious and essential oils, handmade chocolate, cookies, herbs, bookshop/cartery, delicately scented natural candles… all these marvels and more await you in our little stall. We also carry a number of local souvenirs. You’ll also find gift vouchers for Envie de Bon Cueillette Sauvage workshops (discovery walks, herbal walks, wild plant discovery workshops, creative workshops…) and Herbaetum Conseil, herbal practitioner (aromatherapy, phytotherapy, DIY remedies…). We’re also the sole point of sale for the Connexion Freyming-Merlebach Christmas box, the best deal for your local leisure sites, as a gift or for yourself. The box contains, per person, 1 ticket for a show at Le Gouvy, 1 admission to the Aquagliss water sports complex, 1 admission to the CGR cinema and 1 admission to an activity at the Médiathèque. All at an unbeatable price.

El mostrador de Navidad de la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach ofrece una amplia gama de productos de artesanos locales y del Mosela, la mayoría de los cuales llevan el sello de calidad MOSL. Creaciones de cristal, madera y metal, jabones y bálsamos naturales con aceites preciosos y esenciales, chocolate artesanal, galletas, hierbas aromáticas, librería/cartería, velas naturales delicadamente perfumadas… todos estos maravillosos productos y mucho más le esperan en nuestro pequeño puesto. También disponemos de una selección de recuerdos locales. También encontrará vales regalo para los talleres de Envie de Bon Cueillette Sauvage (paseos de descubrimiento, paseos de hierbas, talleres de descubrimiento de plantas silvestres, talleres creativos…) y Herbaetum Conseil, un herbolario (aromaterapia, fitoterapia, remedios DIY…). También somos el único punto de venta de la caja de Navidad Connexion Freyming-Merlebach, la mejor oferta en sus lugares de ocio locales, para regalar o para usted mismo. La caja contiene, por persona, 1 entrada para un espectáculo en el Gouvy, 1 entrada para el complejo de deportes acuáticos Aquagliss, 1 entrada para el cine CGR y 1 entrada para una actividad en la Médiathèque. Todo a un precio imbatible.

Die Weihnachtstheke des Fremdenverkehrsamtes Connexion Freyming-Merlebach bietet Ihnen zahlreiche Produkte von lokalen und mosellanischen Kunsthandwerkern, die größtenteils das MOSL-Qualitätssiegel tragen. Kreationen aus Kristall, Holz oder Metall, natürliche Seifen und Balsame mit wertvollen und ätherischen Ölen, handgemachte Schokolade, Kekse, Aromastoffe, Buchhandlung/Karterie, zart duftende Naturkerzen… all diese Wunder und noch viel mehr erwarten Sie in unserem kleinen Verkaufsstand. Wir bieten auch einige Souvenirartikel aus unserer Gegend an. Außerdem finden Sie hier Geschenkgutscheine für die Workshops von Envie de Bon Cueillette Sauvage (Entdeckungsspaziergänge, Apéro-Spaziergänge, Workshops zur Entdeckung von Wildpflanzen, Kreativ-Workshops…) und Herbaetum Conseil, einer Kräuterpraktikerin (Aromatherapie, Phytotherapie, DIY-Heilmittel…). Wir sind auch die einzige Verkaufsstelle für die Weihnachtsbox Connexion Freyming-Merlebach, den Super-Gutschein für Ihre lokalen Freizeitstätten, den Sie verschenken oder sich selbst schenken können. Die Box enthält pro Person 1 Eintrittskarte für eine Aufführung im Gouvy, 1 Eintritt für den Wassersportkomplex Aquagliss, 1 Eintritt für das Kino CGR und 1 Eintritt für eine Aktivität der Mediathek. Und das alles zu einem unschlagbaren Preis.

Mise à jour le 2023-11-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH