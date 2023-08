RANDONNEE SUR LES TRACES DES CALVAIRES 19 rue de Metz Hombourg-Haut, 17 septembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Petit patrimoine emblématique de nos campagnes, chaque calvaire, chaque croix de chemin a sa propre histoire. Ces histoires vous seront contées lors d’une randonnée autour des calvaires et des points de vue dans et autour de Hombourg-Haut. Pour marcheur averti. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. 0 EUR.

19 rue de Metz Office de tourisme

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



An emblematic part of our rural heritage, each calvary and cross has its own story to tell. These stories will be told on a walk around the calvaries and viewpoints in and around Hombourg-Haut. For experienced walkers. Registration required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

Parte emblemática de nuestro patrimonio rural, cada calvario y cada cruz tienen su propia historia que contar. Estas historias se contarán en un paseo por los calvarios y miradores de Hombourg-Haut y sus alrededores. Para senderistas experimentados. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Jeder Kalvarienberg und jedes Wegkreuz hat seine eigene Geschichte und ist ein kleines, symbolträchtiges Kulturerbe unserer ländlichen Gegenden. Diese Geschichten werden Ihnen bei einer Wanderung zu den Kalvarienbergen und Aussichtspunkten in und um Hombourg-Haut erzählt. Für erfahrene Wanderer. Nach Anmeldung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH