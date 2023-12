Cet évènement est passé Le MIB sens dessus dessous 19 rue de l’Hôtel de ville Montauban Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne Le MIB sens dessus dessous 19 rue de l’Hôtel de ville Montauban, 25 novembre 2023, Montauban. Montauban Tarn-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 14:30:00

fin : 2023-11-25 Le MIB à la loupe. Visite ludique proposée par le CIAP.

Le MIB à la loupe. Visite ludique proposée par le CIAP EUR.

19 rue de l’Hôtel de ville Musée Ingres Bourdelle

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-05-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban

