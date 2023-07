Visite du patrimoine de Chauray 19 Rue de l’Église Chauray, 20 juillet 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Une visite du patrimoine de Chauray est organisée par la guide conférencière, Stéphanie Tezière, le 20 juillet.

Au programme :

Découverte du cœur historique qui a fait l’objet d’un programme de restauration et de réhabilitation par l’architecte Hervé Baudouin, à la fin des années 1980 : l’église Saint-Pierre et le temple, inscrits « Monument historique » mais également de l’histoire des écoles au cours du XIXe siècle.

Rendez-vous devant l’église.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone, place limités..

19 Rue de l’Église

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A tour of Chauray’s heritage is organized by guide Stéphanie Tezière on July 20.

On the program:

Discover the historic heart of the town, which was restored and refurbished by architect Hervé Baudouin in the late 1980s: Saint-Pierre church and the temple, listed as « Monument historique », as well as the history of schools in the 19th century.

Meet in front of the church.

Reservations required by e-mail or telephone, places limited.

El 20 de julio, la guía Stéphanie Tezière organiza una visita al patrimonio de Chauray.

En el programa:

Descubrir el corazón histórico de la ciudad, restaurado y rehabilitado por el arquitecto Hervé Baudouin a finales de los años 80: la iglesia Saint-Pierre y el templo, declarados « Monument Historique », así como la historia de las escuelas en el siglo XIX.

Encuentro frente a la iglesia.

Reserva obligatoria por correo electrónico o teléfono, plazas limitadas.

Am 20. Juli findet eine Besichtigung des Kulturerbes von Chauray mit der Fremdenführerin Stéphanie Tezière statt.

Auf dem Programm stehen:

Entdeckung des historischen Stadtkerns, der Ende der 1980er Jahre Gegenstand eines Restaurierungs- und Sanierungsprogramms des Architekten Hervé Baudouin war: die Kirche Saint-Pierre und der Tempel, die als « Monument historique » eingetragen sind, aber auch die Geschichte der Schulen im 19.

Treffpunkt vor der Kirche.

Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich, begrenzter Platz.

