Potier Céramiste – Jean-Luc PIROT 19, Rue de Lapparent Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Situé entre un travail de sculpture et une production « art de la table », mon intérêt pour la céramique est avant tout pour les matières qui la composent.La plasticité pour réaliser les formes souhaitées, les compositions chimiques pour réaliser engobes et glaçures, les différentes transformations par le feu.Les roches, l’eau, les végétaux, et même le vent, participent à l’élaboration de l’argile.Créer un objet usuel avec cette matière, c’est faire une balade dans la nature..

fin : . .

19, Rue de Lapparent

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Situated between a work of sculpture and a production « art of the table », my interest for ceramics is above all for the materials which compose it.the plasticity to realize the wished forms, the chemical compositions to realize engobes and glazes, the various transformations by the fire.the rocks, the water, the plants, and even the wind, take part in the elaboration of the clay.to create a usual object with this material, it is to make a stroll in nature.

Situada entre la escultura y la vajilla, mi interés por la cerámica está sobre todo en los materiales que la componen: la plasticidad para conseguir las formas deseadas, las composiciones químicas para crear engobes y esmaltes, las diferentes transformaciones a través del fuego, las rocas, el agua, las plantas, e incluso el viento, todo participa en la elaboración de la arcilla, y crear un objeto cotidiano con este material es dar un paseo por la naturaleza.

Die Plastizität, um die gewünschten Formen zu realisieren, die chemischen Zusammensetzungen, um Engoben und Glasuren herzustellen, die verschiedenen Transformationen durch das Feuer.Felsen, Wasser, Pflanzen und sogar der Wind sind an der Entstehung des Tons beteiligt.Einen Gebrauchsgegenstand aus diesem Material zu schaffen, ist wie ein Spaziergang in der Natur.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme