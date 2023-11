Marché de Noël 19 rue de la Velle Thiel-sur-Acolin, 8 décembre 2023, Thiel-sur-Acolin.

Thiel-sur-Acolin,Allier

Notre marché de Noël vous accueille pour un moment chaleureux, festif et familial. Visitez nos stands et restaurez-vous avec nos encas disponibles sur place. Vous pourrez aussi faire un concours de biscuits ! Bien entendu, vous pourrez voir le Père Noël !.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

19 rue de la Velle Salle polyvalente

Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Our Christmas market welcomes you for a warm, festive and family moment. Visit our stalls and enjoy snacks available on site. You can also enter a cookie contest! And, of course, you can see Santa Claus!

Nuestro mercado navideño le da la bienvenida para que pase un momento cálido, festivo y familiar. Visite nuestros puestos y disfrute de nuestros aperitivos disponibles in situ. También podrá participar en un concurso de elaboración de galletas Y, por supuesto, ¡podrá ver a Papá Noel!

Unser Weihnachtsmarkt empfängt Sie für einen gemütlichen, festlichen und familiären Moment. Besuchen Sie unsere Stände und stärken Sie sich mit unseren vor Ort erhältlichen Snacks. Sie können auch an einem Kekswettbewerb teilnehmen! Natürlich können Sie auch den Weihnachtsmann sehen!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office du tourisme de Moulins & sa région