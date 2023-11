Super Loto 19 rue de la Velle Thiel-sur-Acolin, 3 décembre 2023, Thiel-sur-Acolin.

Thiel-sur-Acolin,Allier

Ce Super Loto vous fera (peut-être) gagner de super lots !

Buffet et buvette sur place !.

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . .

19 rue de la Velle Comité des fêtes

Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This Super Lotto will (maybe) win you some great prizes!

Buffet and refreshment bar on site!

Esta Superlotería le hará ganar (tal vez) fantásticos premios

Buffet y bar de refrescos in situ

Bei diesem Super-Lotto können Sie (vielleicht) tolle Preise gewinnen!

Buffet und Getränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région