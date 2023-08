Spectacle Flashback 80′ 19 rue de la Libération La Force, 21 octobre 2023, La Force.

La Force,Dordogne

Un walkman dans les oreilles, une tenue fluo, un bandana sur la tête, une mise en plis de folie, vous êtes bien de retour dans les années 80′ !!!

Magic’ Compagnie vous propose une interprétation moderne et fun de cette décennie..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

19 rue de la Libération Espace socio-culturel

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A walkman in your ears, a fluorescent outfit, a bandana on your head, a crazy hairstyle, you’re back in the 80’s!

Magic’ Compagnie brings you a modern, fun interpretation of this decade.

Con un walkman en las orejas, un atuendo fluorescente, un pañuelo en la cabeza y un peinado alocado, ¡volviste a los 80!

Magic’ Compagnie te trae una interpretación moderna y divertida de esa década.

Mit einem Walkman in den Ohren, einem neonfarbenen Outfit, einem Bandana auf dem Kopf und einem verrückten Styling sind Sie definitiv zurück in den 80er Jahren!

Magic’ Compagnie bietet Ihnen eine moderne und spaßige Interpretation dieses Jahrzehnts.

Mise à jour le 2023-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides