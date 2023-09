Spectacle : émois, et moi ?! (enfants 18 mois à 5 ans) 19 Rue de la libération La Force Catégories d’Évènement: Dordogne

La Force Spectacle : émois, et moi ?! (enfants 18 mois à 5 ans) 19 Rue de la libération La Force, 2 octobre 2023, La Force. La Force,Dordogne SPECTACLE : Émois, et moi ?! par Aurélie Loiseau conteuse (https://www.aurelieloiseau.com/spectacle-emois-et-moi.html)- Pour les mini-oreilles de 18 mois à 5 ans. Espace socio culturel de La Force. Entrée gratuite sur inscription auprès de la médiathèque de La Force : 05 53 61 81 18 / mediatheque.laforce@la-cab.fr.

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . EUR.

19 Rue de la libération Espace socio-culturel

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SPECTACLE : Émois, et moi?! by Aurélie Loiseau storyteller (https://www.aurelieloiseau.com/spectacle-emois-et-moi.html)- For mini-ears aged 18 months to 5 years. Espace socio culturel de La Force. Free admission with registration at La Force media library: 05 53 61 81 18 / mediatheque.laforce@la-cab.fr ESPECTÁCULO : Émois, et moi? de Aurélie Loiseau cuentacuentos (https://www.aurelieloiseau.com/spectacle-emois-et-moi.html)- Para niños de 18 meses a 5 años. Espacio sociocultural de La Force. Entrada gratuita previa inscripción en la biblioteca multimedia de La Force: 05 53 61 81 18 / mediatheque.laforce@la-cab.fr SPECTACLE : Émois, et moi?! von Aurélie Loiseau conteuse (https://www.aurelieloiseau.com/spectacle-emois-et-moi.html)- Für Mini-Ohren von 18 Monaten bis 5 Jahren. Espace socio culturel de La Force. Kostenloser Eintritt nach Anmeldung bei der Mediathek von La Force: 05 53 61 81 18 / mediatheque.laforce@la-cab.fr Mise à jour le 2023-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Force Autres Lieu 19 Rue de la libération Adresse 19 Rue de la libération Espace socio-culturel Ville La Force Departement Dordogne Lieu Ville 19 Rue de la libération La Force latitude longitude 44.8687289;0.37508594

19 Rue de la libération La Force Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la force/