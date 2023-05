Baignade surveillée à la Base de Loisirs 19 Rue de la Garenne, 27 mai 2023, Saint-Leu-d'Esserent.

Saint-Leu-d’Esserent,Oise

Pas besoin d’aller à la mer pour profiter de la plage !

La Base de Loisirs de Saint-Leu-d’Esserent dispose d’une belle plage de sable avec un espace de baignade surveillée !.

19 Rue de la Garenne

Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France



No need to go to the sea to enjoy the beach!

The Saint-Leu-d’Esserent Leisure Center has a beautiful sandy beach with a supervised swimming area!

No hace falta ir al mar para disfrutar de la playa

El centro de ocio de Saint-Leu-d’Esserent dispone de una bonita playa de arena con zona de baño vigilada

Sie müssen nicht ans Meer fahren, um den Strand zu genießen!

Die Base de Loisirs in Saint-Leu-d’Esserent verfügt über einen schönen Sandstrand mit einem bewachten Badebereich!

