Concert : Son Ar Dan au Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel, vendredi 12 janvier 2024.

Ploërmel Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:30:00

fin : 2024-01-12

Pour son premier concert de l’année, le Thy propose du rock celtique made in Breizh avec le groupe Son Ar Dan. Ce groupe de rock festif celto/punk originaire du Morbihan se produit depuis plus de 10 ans en Bretagne et ailleurs.

A 21h30

19 Rue de la Gare le Thy’roir

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne



