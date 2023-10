Stages d’équitation à la SHUC 19 rue de la Folie Saint-Contest, 23 octobre 2023, Saint-Contest.

Saint-Contest,Calvados

La SHUC, centre équestre de Caen, propose des stages tous niveaux du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint. À cheval ou à poney, les cavaliers pourront découvrir le monde du cheval ou se perfectionner.

Des activités sont également prévues les samedis et dimanches après-midi : pony-games, horse-ball, dressage et après-midi Halloween le 5 novembre.

L’accueil des enfants se fait dès 4 ans..

Vendredi 2023-10-23 fin : 2023-11-05

19 rue de la Folie Centre équestre de Caen

Saint-Contest 14280 Calvados Normandie



SHUC, Caen’s equestrian center, is offering courses for all levels from Monday to Friday during the All Saints’ Day vacations. Whether riding a horse or a pony, riders can discover the world of horses or perfect their skills.

Activities are also planned for Saturday and Sunday afternoons: pony-games, horse-ball, dressage and a Halloween afternoon on November 5.

Children aged 4 and over are welcome.

El SHUC, centro ecuestre de Caen, ofrece cursos de todos los niveles de lunes a viernes durante las vacaciones de Todos los Santos. Tanto a caballo como en poni, los jinetes podrán descubrir el mundo del caballo o perfeccionar sus habilidades.

También hay actividades previstas para las tardes del sábado y el domingo: pony-games, horse-ball, doma y una tarde de Halloween el 5 de noviembre.

Los niños a partir de 4 años son bienvenidos.

Die SHUC, ein Reitzentrum in Caen, bietet während der Allerheiligenferien von Montag bis Freitag Kurse für alle Niveaustufen an. Auf dem Pferd oder Pony können die Reiter die Welt der Pferde entdecken oder ihre Fähigkeiten verbessern.

Samstag- und Sonntagnachmittags sind ebenfalls Aktivitäten geplant: Ponyspiele, Horseball, Dressur und ein Halloween-Nachmittag am 5. November.

Kinder können ab 4 Jahren aufgenommen werden.

