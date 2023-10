Concours de saut d’obstables à la SHUC 19 rue de la Folie Saint-Contest, 22 octobre 2023, Saint-Contest.

Saint-Contest,Calvados

Le dimanche 22 octobre, la SHUC – centre équestre de Caen, organise un concours de saut d’obstacles Amateur.

Tout au long de la journée, les cavaliers se succèderont dans quatre épreuves allant de 1 m à 1,15 m. Venez nombreux les encourager!

Evènement organisé dans le cadre des Equidays. Entrée gratuite et buvette et restauration sur place..

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

19 rue de la Folie SHUC – Centre équestre de Caen

Saint-Contest 14280 Calvados Normandie



On Sunday October 22, the SHUC – Caen’s equestrian center, is organizing an Amateur show jumping competition.

Throughout the day, riders will compete in four events ranging from 1 m to 1.15 m. Come and cheer them on!

Event organized as part of Equidays. Free admission and refreshments on site.

El domingo 22 de octubre, el SHUC, centro ecuestre de Caen, organiza un concurso de saltos para aficionados.

A lo largo del día, los jinetes competirán en cuatro pruebas de 1 m a 1,15 m. ¡Venga a animarlos!

Evento organizado en el marco del festival Equidays. Entrada gratuita y servicio de bar y catering in situ.

Am Sonntag, den 22. Oktober, veranstaltet das SHUC – Reitzentrum in Caen ein Amateur-Springturnier.

Den ganzen Tag über werden die Reiter in vier Prüfungen zwischen 1 m und 1,15 m antreten. Kommen Sie und feuern Sie sie an!

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Equidays statt. Freier Eintritt, Getränke und Speisen vor Ort.

