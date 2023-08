Portes ouvertes à la SHUC – Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie Saint-Contest, 3 septembre 2023, Saint-Contest.

Saint-Contest,Calvados

Venez en famille découvrir l’équitation à la SHUC !

Des animations gratuites vous seront proposées tout au long de l’après-midi : baptêmes poney, initiations, jeux pour petits et grands…

Les inscriptions pour la rentrée seront possibles toute l’après-midi..

Bring the whole family to discover horse riding at the SHUC!

Free activities will be offered throughout the afternoon: pony christenings, initiations, games for young and old…

Registration for the new school year will be open all afternoon.

¡Venga a descubrir la equitación con toda la familia en el SHUC!

Durante toda la tarde se ofrecerán actividades gratuitas: paseos en poni, clases de iniciación, juegos para grandes y pequeños…

Las inscripciones para el nuevo curso escolar estarán abiertas toda la tarde.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Reiten in der SHUC!

Den ganzen Nachmittag über werden Ihnen kostenlose Animationen angeboten: Ponytaufen, Einführungen, Spiele für Groß und Klein…

Anmeldungen für das neue Schuljahr sind den ganzen Nachmittag über möglich.

